Uniek vijfdaags duurzaamheidsfestival naar Groningen

Groningen krijgt vanaf volgend jaar een groot, vijfdaags duurzaamheidsfestival. Van 6 t/m 10 juni 2018 wordt vijf dagen lang in Martiniplaza het thema duurzaamheid op een aantrekkelijke en inspirerende wijze aangeboden (voelen, proeven, zien, ruiken en horen) aan een breed publiek en aan het bedrijfsleven onder de thema’s: Wonen, Vervoer, Eten, Produceren, Energie en Werken. Uitvalsbasis voor het duurzaamheidsfestival is weliswaar MartiniPlaza, maar ook het Suikerunieterrein en het Stadspark zullen een rol spelen.

Aanstaande donderdag 15 juni zal tijdens een voorbereidend festival-congres in Martiniplaza de kick-off worden gegeven voor dit festival op het gebied van duurzaamheid, dat gerealiseerd wordt met steun van ondernemers.



Tijdens deze dag zullen de initiatiefnemers zich voorstellen, zullen de doelstellingen bekend worden gemaakt en de naam en website worden gelanceerd. Het initiatief is direct al ondersteund door tal van partijen uit overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het festival-congres is met 150 deelnemers volledig volgeboekt.

Het platform

Tegen een achtergrond van vele duurzame initiatieven en innovaties, zowel voor en door particulieren als het bedrijfsleven, zowel regionaal, nationaal als internationaal, is er een groep ondernemers opgestaan die deze initiatieven wil samenbrengen. Zij willen daarmee een eigentijds en breed toegankelijk, inspirerend platform bieden aan iedereen die denkt en werkt aan een duurzame wereld. Het multidisciplinaire platform moet leiden tot inspiratie, kennisdeling, kruisbestuiving en samenwerking tussen alle partijen.

De ambitie is om een significante positieve bijdrage te leveren aan het proces om de doelstellingen van “Nederland 100% duurzaam in 2030” (Urgenda) te behalen.

De initiatiefnemers denken dat juist Noord-Nederland, waar onderwerpen als energietransitie, duurzame vormen van mobiliteit, wonen en werken alle aandacht hebben, de juiste bakermat is om een dergelijk eigentijds, inspirerend en synergetisch platform te ontwikkelen. Op dit moment hebben al tal van Friese, Groningse en Drentse bedrijven en organisaties zich aangesloten bij het initiatief. De verwachting is dat daar de komende periode nog veel meer bij zullen komen.

Meerdaags festival

Verspreid over vijf dagen komen er o.a.:

- Bedrijvenbeurs

- Consumentenbeurs

- Kids Dag

- Congressen & symposia met tal van inspirerende sprekers, paneldiscussies & workshops

- Sportevenementen gerelateerd aan het thema ‘duurzaam leven’

- Thematisch entertainment en infotainment.

( Founding Fathers zijn Willem de Kok - directeur Martiniplaza en Geerth Boschma - directeur La Compagnie).

