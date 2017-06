Uniek evenement in Groningen over ‘falen‘– Screw Up

Een gefaald project, in zeven sloten tegelijk lopen of geslachtofferd worden in een politiek spel. Daarover gaat het tijdens het opmerkelijke evenement Screw Up 2017 op donderdagavond 6 juli in The Big Building in Groningen. Hier staan nu eens niet de eeuwige succesverhalen in het middelpunt van de belangstelling, maar juist de ‘viering van het falen en vooral het leren van dat falen’.

Screw up 2017 creëert een omgeving waarbinnen ondernemende sprekers en workshopbegeleiders de deelnemers meenemen in hun persoonlijke faalverhalen. Dit doen ze op een karakteristieke locatie in Groningen waar dagelijks alle ruimte wordt geboden om fouten te maken. De deelnemers komen niet alleen om te luisteren, maar gaan ook daadwerkelijk experimenteren én worden uitgedaagd om zelf ook te falen.

Vier inspirerende ondernemers vertellen over de ervaring met hun eigen screw ups. Ze nemen je met TEDx-achtige lezingen mee in de hobbels die ze hebben overwonnen. Tijdens Screw Up 2017 wordt er niet alleen geluisterd, maar ook gedaan. Want “wat werkt er beter dan zelf ervaren hoe iets fout kan gaan?” In een vijftal workshops gaan de deelnemers zelf aan de slag en zijn ze onderdeel van een levend experiment.

Ondernemer Wilbert van de Kamp, bekend van Omapost en Oosterhouw, vertelt zijn verhaal over het welbekende ‘in zeven sloten tegelijk lopen’. Tim Laning van Grendal Games neemt de luisteraars mee in de gefaalde ontwikkeling van zijn game voor Xbox Live, waarbij er door verkeerde afspraken heel veel geld in een bodemloze put is verdwenen. Het doe-gedeelte wordt onder meer ingevuld door naaiatelier Van Hulley die de workshop ‘Samen naaien, Stof tot nadenken’ geeft en Thomas Mook van Stranger things have happened die de deelnemers de basis van het improviseren leert.

Screw Up 2017 wordt gehouden in purpose hub De Pijp Groningen in het creatieve Ebbingekwartier. Een toegangskaartje kost €20,83 en is te bestellen via www.screwup.nl/event. Als het niet in de soep loopt, kun je hiervoor genieten van de sprekers, workshops én een goede maaltijd inclusief drinken en borrel.

Foto: Mark Sekuur - Screw Up