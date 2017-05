UMCG start publieksonderzoek naar kwaliteit palliatieve zorg

Het UMCG start een groot onderzoek naar de mening van Nederlanders over de kwaliteit van palliatieve zorg. De onderzoekers willen te weten komen wat de Nederlanders de belangrijkste aspecten vinden in de zorg tijdens de laatste levensfase. Iedereen kan meedoen aan het onderzoek via de website www.uwmeningoverpalliatievezorg.nl .

Palliatieve zorg is de zorg in de laatste fase van het leven voor patiënten die ernstig ziek zijn en voor wie geen genezing meer mogelijk is. Deze zorg is er vooral op gericht de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden. Als iemand ernstig ziek is en er geen genezing meer mogelijk is, wat is dan het belangrijkste voor hem of haar in die laatste levensfase? En wat betekent dat dan voor de zorg die iemand krijgt?

Diverse deskundigen hebben een overzicht gemaakt van in totaal 59 onderwerpen die een rol spelen in de palliatieve zorg. Het is belangrijk dat deze onderwerpen in de zorg aansluiten bij wat de Nederlanders hierin belangrijk vinden. Doel van het onderzoek is om te weten te komen wanneer we palliatieve zorg ‘goed’ kunnen noemen.

Deelname onderzoek

Iedereen kan tot 1 augustus 2017 meedoen aan het onderzoek via www.uwmeningoverpalliatievezorg.nl. Niet alleen patiënten in de laatste levensfase of zij die een naaste hebben die nu palliatieve zorg krijgt of recent is overleden, maar ook mensen die deze ervaringen juist nog niet hebben.