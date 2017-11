Twee Groningse bedrijven ontvangen Gouden FD Gazellen Award

Met de FD Gazellen Awards zet Het Financieele Dagblad de snelst groeiende ondernemingen in Nederland in de schijnwerpers. De awards worden jaarlijks uitgereikt aan ondernemingen met een gemiddelde omzetgroei van tenminste 20 procent over de afgelopen drie jaar. Tijdens de FD Gazellen-uitreiking voor de drie noordelijke provincies op 7 november ontvingen in totaal drie ondernemingen een gouden, drie een zilveren en drie een bronzen FD Gazellen Award.



De provincie Groningen eiste tijdens de prijsuitreiking een hoofdrol op met liefst 26 genomineerden, zeven meer dan vorig jaar. Uiteindelijk wisten vier Groningse bedrijven hun nominatie te verzilveren en een felbegeerd Gazellen-beeldje in de wacht te slepen. Zij behaalden een grote gemiddelde omzetstijging over de afgelopen drie jaar: MF Horeca groeide qua omzet met 115 procent, Brandfield, een webwinkel in sieraden en accessoires, zag de omzet met 225 stijgen, fiscaal adviesbureau SubAdvies met wel 383 procent en Nova Incasso zelfs met maar liefst 771 procent.



‘Het doet ons goed om te zien dat de provincie Groningen hofleverancier is van de regio Noord’, aldus Jan Bonjer, hoofdredacteur van het Financieele Dagblad. ‘Daarbinnen presteert de stad Groningen weer uitstekend’, ‘Deze ondernemers houden focus op hun core business, waardoor zij – ook door nieuwe technologieën – steeds weer de juiste investeringskeuzes maken. Jaar in jaar uit zie ik dat de FD Gazellen nuchtere ondernemers zijn die klantrelaties, commitment en overtuigingskracht in hun werk voorop stellen. Daarmee verkrijgen ze aanzien en impact in hun markt.’



Foto: Sander Nieuwenhuys