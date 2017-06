Top Dutch: veel belangstelling voor baan bij Tesla

Mocht Tesla overwegen om zich in Nederland te vestigen, dan hoeft het bedrijf zich niet veel zorgen te maken om werving en selectie van personeel. In totaal hebben zich al tweeduizend mensen aangemeld voor een functie bij Tesla. Dat is te danken aan de campagne “Top Dutch”, die Tesla naar noord-Groningen tracht te lokken. Overigens is nog lang niet zeker of Tesla een vestiging in Nederland wil inrichten, maar aan de animo en enthousiasme in het Noorden ligt het in elk geval niet.

Ruim 2.000 talenten schreven zich in de eerste week in voor een virtuele baan bij Tesla, zo meldt de provincie Groningen in een persbericht.

Veel ondernemers en politieke prominenten scharen zich landelijk achter de TopDutch-campagne om Noord-Nederland gezamenlijk op de kaart te zetten als duurzame energieregio.

‘Geweldig dat meer dan 2.000 enthousiaste talenten zich inschrijven voor een nog niet bestaande baan’, aldus Patrick Brouns, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Groningen: ‘We hebben informeel van Tesla-medewerkers vernomen dat het enthousiasme en organiserend vermogen van onze regio zeker bij ze is aangekomen, dus de komende weken zullen we de campagne intensiveren.’

‘Ons hoofddoel is onze regio te promoten als dé meest vooruitstrevende op het gebied van duurzame energie, en te laten zien dat we de deuren openzetten voor bedrijven en talent. We zijn blij om te zien dat dit signaal ook duidelijk landelijk wordt opgepakt, gezien de openlijke steun die prominente politici’, aldus Sander de Rouwe, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Friesland.

Henk Brink, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Drenthe: ‘Er loopt zoveel talent in onze regio rond. Een nieuwe generatie bekijkt de wereld door een groene bril, ze werken graag bij een bedrijf dat de wereld groener maakt, dus delen we in deze campagne groene zonnebrillen uit. De brillen zijn inmiddels roofgoed, dus wees blij als je er eentje te pakken krijgt, en schrijf je vooral in op TopDutch.com.’