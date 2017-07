The Next Wave: samen op zoek naar oplossingen voor ICT-arbeidsmarkt

Het programma van The Next Wave begint om 16.00 uur en duurt twee uur. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd.



Aanmelden kan hier



De initiatieven die op 11 juli gepresenteerd worden zijn...



BSSA

Door de snelle veranderingen omtrent de digitalisering worden digitale vaardigheden te laat toegepast in het hoger onderwijs en is het is er moeilijk of geen fit met een baan binnen Start-ups, Scale-ups en andere moderne corporates of groeiende bedrijven. BSSA lost twee problemen op door hen bij elkaar te brengen:

1. Jong ‘werkloos’ talent uit Groningen bij te scholen met digitale vaardigheden om een positie op de arbeidsmarkt in Groningen te krijgen.

2. Direct inspelen op de behoefte van de arbeidsmarkt in Groningen bij hun zoektocht naar geschikt talent. En daarmee de vraag de arbeidsmarkt bedienen.



CodeGorilla

CodeGorilla is een bootcamp waarin professionals en ondernemende mensen die willen werken met IT, app- en webdevelopment, automatisering, robotisering of blockchain in een korte intensieve periode worden opgeleid tot junior developers. Behalve het aanleren van technische vaardigheden zoals diverse programmeertalen, brengen wij deelnemers 21st century skills bij zoals communiceren, samenwerken, zelfsturend leervermogen en ondernemerschap.



Coders Academy

Coders Academy is een succesvol concept, ontstaan in Rotterdam, voor het marktgericht opleiden van stagiairs applicatie ontwikkeling vanaf MBO niveau 4. Onze studenten krijgen de kans om in een “real life” omgeving ervaring op te doen in het uitvoeren van software ontwikkel trajecten voor startups en scale ups. Dit doen wij vanuit onze Coders Space, waar studenten samenwerken met software ontwikkelaars van onze opdrachtgevers. Technisch worden de studenten begeleid door onze eigen lead developers en we dagen ze uit om te investeren in hun persoonlijke ontwikkeling, teamwork en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.



BIT students

BIT students is een groep van 40 Amsterdamse computer science en AI studenten (HBO en WO). Het is een studenten collectief van IT’ers die al vanaf jongs af aan programmeren. Zij vervelen zich op school. Daarom bouwen zijn als bijbaan MVP’s en prototypes voor bedrijven als Schiphol, ABN AMRO, Randstad, Uber, Marktplaats en de Correspondent. MVP’s zijn altijd projecten van 250 uur werk. BIT students denken ideeën uit, designen deze en bouwen ze vervolgens in 6-8 weken tijd.



Stenden Hogeschool

Stenden is bezig met een succesvolle proef in Emmen om mensen met een werkloosheid uitkering om te scholen voor de ICT-markt. Met hun vestiging in Groningen willen ze graag de volgende stap zetten buiten Emmen.



IT Academy

IT Academy Noord-Nederland is 3 jaar geleden opgericht om de ICT arbeidsmarkt in het noorden te versterken door middel van onderwijs en onderzoek. Door intensief samen te werken met bedrijven, organisaties en het onderwijs ontwikkelen wij unieke opleidingen. Hiermee worden professionals goed opgeleid en studenten worden voorzien van de meest actuele kennis. Met opleidingen op het gebied van programmeren, data science, agile werken, informatiemanagement en security (in ontwikkeling) heeft IT Academy al meer dan 800 IT er’s bijgeschoold en/of opgeleid.