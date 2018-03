The Big Building gaat dicht en krijgt geen opvolger

The Big Building in Groningen, een verzamelpand met ongeveer zeventig startups, gaat op 31 mei definitief dicht. Er komt daarna ook geen nieuwe ‘Big Building’ voor de jonge startende bedrijfjes. De initiatiefnemers zijn er niet in geslaagd om een opvolger te vinden, zo vertelden ze de startups woensdag.

In het voormalige PostNL-pand achter het station vormde sinds september 2015 een smeltkroes van startups. Vanaf de start van het project was al duidelijk dat het pand op 1 juni 2018 zou worden gesloopt. Vanwege de tijdelijkheid betaalden de jonge ondernemers dan ook een lage huurprijs.



De initiatiefnemers achter The Big Building, Nick Stevens en Ralph Steenbergen, zijn vanaf het begin van het project op zoek geweest naar een opvolger van het pand. Ondanks dat het gaat om een particulier initiatief, zocht ook de gemeente mee naar een ander pand. Daarin zijn ze niet geslaagd en dus raken de ongeveer 600 werknemers van het pand dakloos. verschillende bedrijven zijn inmiddels al verhuisd.

Big Building Academy

Hoewel er geen nieuw pand komt, blijft het initiatief wel voortbestaan als The Big Building Academy. “Het doel achter The Big Building was altijd breder dan een gebouw alleen”, legt Nick Stevens uit. “Ook al weten we dat betaalbare kantoorruimte erg belangrijk is voor startende ondernemers. Daarom starten we in de komende maanden de Academy, omdat er veel kennis in de community is. Ik geloof dat iedereen iets weet, wat een ander zou moeten weten. Het is ons doel om die kennis met elkaar te kunnen delen.”