Symposium over sociaal ondernemerschap groot succes

Het doel van het symposium was het samenbrengen van studenten, startende ondernemers en ervaren ondernemers om hun kennis en ervaringen met elkaar te delen en er zo een informatieve en inspirerende avond van te maken, geheel in het teken van sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen.



Diverse inspirerende sprekers die betrokken zijn op het gebied van sociaal ondernemen, zowel in grote bedrijven als in start-ups, waren aanwezig om hun ervaringen te delen. Daarnaast was er een mogelijkheid om deel te nemen in een interactieve workshop. De avond werd afgesloten met een netwerkborrel voor alle aanwezigen.



Enactus Groningen is opgericht in februari 2016 en wordt ondersteund door de Rijksuniversiteit Groningen, Enactus Nederland en het bedrijfsleven. Momenteel bestaat het team uit zo'n twintig studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij zien kansen om sociale, economische en ecologische problemen op te lossen door middel van ondernemerschap.



Het doel van de ondernemingen is een waarneembaar positieve impact te hebben op de problemen. Centraal binnen alle projecten en evenementen van Enactus staat het op een innovatieve en ondernemende manier overbrengen van kennis.



Het symposium werd mede ondersteund door Bedrijvenvereniging West.