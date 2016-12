Start-up MADD van Hanzehogeschool helpt FC Groningen aan nieuwe ‘online tool’ om te doneren voor goed doel

Vanaf vandaag is het mogelijk gratis te doneren aan Stichting FC Groningen in de Maatschappij. De Groningse start-up MADD verwacht met dit unieke concept het nieuwe doneren te hebben ontwikkeld. Zij bedachten MADDFUNDING, een online tool waarmee je de advertentie-inkomsten van advertenties die je online ziet, doneert aan een goed doel naar keuze. Door simpelweg te internetten, doneer je zonder dat het je zelf geld kost.

MADDFUNDING start vandaag de samenwerking met FC Groningen in de Maatschappij. Hiermee is FC Groningen de eerste betaald voetbalclub, die haar fans in de gelegenheid stelt om kosteloos en zonder moeite bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven van de club.

Stichting FC Groningen in de Maatschappij koos Kids United als specifiek doel. Nog concreter: het trainingskamp 2017 van het officiële G-voetbalteam van FC Groningen. Kids United is in 2014 voor het laatst op trainingskamp geweest en wil in het voorjaar van 2017 opnieuw met de hele club naar één van de Waddeneilanden.

Om zoveel mogelijk geld op te halen voor Kids United stelt FC Groningen prijzen beschikbaar, die verloot worden onder de deelnemers. Eerder besloten bekende goede doelen als Fonds Gehandicaptensport, KWF Kankerbestrijding en Make-A-Wish al te starten met ‘het nieuwe doneren’.

De tool – een soort App voor je internet – zorgt ervoor dat de inkomsten uit advertenties die je ziet voor een groot deel (90 procent) naar een goed doel naar keuze gaan. Momenteel werkt de tool voor je vaste computer en laptop en heeft het veel voordelen. Meedoen is gratis en simpel, je hoeft niet in te loggen of gegevens achter te laten. Probeer het uit via: fcgroningen.maddfunding.com