Stad krijgt opnieuw inspiratiefestival Let's Gro

Welke ideeen leven er in de samenleving? En welke kant willen de inwoners van de stad op met hun Groningen? Vragen waarop de gemeente graag een antwoord wil hebben tijdens het inspiratiefestival Let's Gro, dat ook in 2018 weer wordt georganiseerd.

De volgende editie vindt plaats van woensdag 31 oktober tot en met zaterdag 3 november. Er zijn dan tientallen brainstormsessies, workshops en andere activiteiten.



Bij de vorige editie deden zo'n 12.500 Stadjers en andere belangstellenden mee aan het festival. De gemeente Groningen investeert er jaarlijks 150.000 euro in.



De gemeente vindt dat Let's Gro de laatste jaren heeft bewezen dat duidelijk is welke ideeën er in de samenleving leven. En daar profiteert volgens hen Stad en Ommeland van.



(Foto: Let's Gro Facebook)