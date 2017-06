Slim en flexibel energienet op Gronings bedrijvenpark

Op het Groningse Bedrijvenpark Zuid-Oost is een proef gestart met een flexibele energievoorziening, waarbij bedrijven op het park zijn aangesloten op een slim gemeenschappelijk stroomnet. Het project BZO Community-flex is uniek in Nederland. ‘In de consumentenmarkt en bij de grootindustrie zie je dergelijke samenwerkingsverbanden steeds meer, maar bij het midden- en kleinbedrijf is het nog echt iets nieuws’, aldus projectleider Erik Matiens.