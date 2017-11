Sealane Coldstorage BV investeert in nieuw vrieshuis en kade in Eemshaven

Op- en overslagbedrijf Sealane Coldstorage BV breidt zijn activiteiten in de Eemshaven uit. Er komt een nieuw vrieshuis met een opslagcapaciteit van zo’n 8.000 ton en de bestaande havenkade wordt met 100 meter verlengd om aan de toenemende vrachtafhandeling te kunnen voldoen. Met deze nieuwbouw is een investering van 6,5 miljoen euro gemoeid.

Sealane is al sinds de jaren zeventig in de Eemshaven gevestigd en houdt zich daar bezig met de opslag en overslag van verschillende soorten lading die over zee of land worden aan- en afgevoerd. Hierbij gaat het vooral om voedingsmiddelen, die in vrieshuizen worden opgeslagen. Daarnaast heeft het bedrijf in de afgelopen jaren zich ook toegespitst op de wind offshore-markt, staalindustrie en diverse andere havenlogistieke diensten.

Het bedrijf is in de afgelopen jaren flink gegroeid, met name in de opslag van bevroren vis. Voornamelijk de Scandinavische landen, maar ook Japan, Rusland en Noord-Duitsland zijn goede markten voor het bedrijf.

In de afgelopen jaren waren er naast de opslag in de Eemshaven elders vrieshuizen gehuurd. “Je gaat natuurlijk niet direct over tot een investering in nieuwbouw, maar uiteindelijk blijkt bij ongewijzigde marktontwikkelingen nieuwbouw het meest efficiënt en goedkoper. We hebben er ook bewust voor gekozen om in Eemshaven uit te breiden en niet elders. Hiermee verstevigen we de bestaande activiteiten en garanderen we bestaande en toekomstige werkgelegenheid”, aldus directeur Geralt Vels.

Sealane heeft momenteel 25 mensen in dienst. De verwachting is dat de investering minstens zeven directe arbeidsplaatsen oplevert. Verder verlengt Sealane haar kade van de terminal aan de Emmahaven met ruim 100 meter inclusief een nieuwe roll on roll off faciliteit. “Zo kunnen we zowel in de Emmahaven, als in de Julianahaven waar ca. 135 meter kade voorhanden is, onze klanten optimaal bedienen.”

De bouwactiviteiten starten in november. De verwachting is dat in juli 2018 de nieuwe faciliteiten gereed zijn. De investering is mede mogelijk door een bijdrage uit het subsidieprogramma Regionale Investeringssteun Groningen (RIG).