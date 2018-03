RUG en UMCG starten ‘Aletta Jacobs School’ voor gezond ouder worden

Het officiële startschot voor de Aletta Jacobs School of Public Health wordt volgende week donderdag, 15 maart, gegeven.



Het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit hebben een speerpunt gemaakt van ‘healthy ageing’, oftewel onderzoek naar hoe mensen gezonder ouder kunnen worden. Er wordt in het Noorden dan ook veel onderzoek gedaan naar gezond ouder worden, maar volgens de initiatiefnemers van de ‘school’ gebeurt dat nu nog te versnipperd. De Aletta Jacobs School moet daarom een overkoepelende loketfunctie krijgen waar vraag en aanbod bij elkaar komen.



“Denken door te doen; samen meer gezonde jaren!, is ons adagium”, zegt wetenschappelijk directeur dr. Jochen Mierau. “Het is onze gezamenlijke droom om door krachten te bundelen een gezondere wereld te realiseren. Door middel van onderzoek waarmee nieuwe kennis wordt ontwikkeld, maar ook advieswerk, waardoor de ontwikkelde kennis wordt toegepast in de praktijk, en natuurlijk onderwijs. We willen de Aletta’s van de toekomst opleiden die daadwerkelijk het verschil kunnen maken.”



De Aletta Jacobs School of Public Health heeft de ambitie om een samenwerking aan te gaan met nationale en internationale initiatieven op het gebied van Healthy Ageing. De thema’s die binnen de School centraal staan - Resilience, Sustainability, Justice, Capability en Participation – zijn tegelijkertijd ook de focusgebieden waar de school zich op richt.



Iedereen die werkt in de volksgezondheid is volgens de initiatiefnemers uitgenodigd om op 15 maart de feestelijke start van de Aletta Jacobs School of Public Health in Groningen bij te wonen in de Aletta Jacobshal op Zernike.