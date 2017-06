Opening Digital Society Hub en 5G Lab: meer kennis voor digitalisering in de regio

Digital Society Hub en 5G Lab: digitale snoepwinkels

De Digital Society Hub, de nieuwste innovatiewerkplaats van de Hanzehogeschool Groningen en onderdeel van het Instituut voor Communicatie, Media & IT, wordt een plek waar studenten, docenten, bedrijven, ondernemers en onderzoekers met elkaar werken aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld 5G, Big Data, E-Health, gaming, cybersecurity en interactieve media.

Het 5G Lab, dat staat op het terrein van EnTranCe, is een lab waar ondernemers samen met studenten, docenten en onderzoekers testen kunnen uitvoeren met de toepassingen van het snelle datanetwerk van de toekomst: 5G. Het lab is het ‘voorportaal’ voor het 5G Fieldlab in Noord-Groningen: ’s werelds eerste testveld voor toepassingen van 5G op het platteland. Het 5G Lab is de eerste bouwsteen van de Digital Society Hub.

Programma

Vanaf 15.30 uur is iedereen welkom in de Energy Barn aan de Zernikelaan 17 in Groningen. Na een welkomstwoord van Henk Pijlman, voorzitter College van Bestuur van de Hanzehogeschool vindt er onder leiding van middagvoorzitter Cunera van Selm een gesprek plaats met vertegenwoordigers uit onderwijs, onderzoek en ondernemerschap. Om 16.50 is de officiële opening van de Digital Society Hub. Daarna neemt bestuursvoorzitter Emme Groot van de Economic Board Groningen het woord, waarna om 17.15 uur de feestelijke opening van het 5G Lab plaatsvindt.

Meer informatie over de Digital Society Hub is te vinden op www.hanze.nl/dsh.

Alles over 5Groningen staat op www.5groningen.nl.