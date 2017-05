Ondernemers onder indruk van bezoek aan de grootste industriebeurs van de wereld

De Hannover Messe wordt gehouden in een beurscomplex met zo'n dertig hallen, die voor je gevoel allemaal groter zijn dan één heel MartiniPlaza. Het totale oppervlakte van de Messe beslaat één vierkante kilometer. Elke hal heeft z'n eigen thema en de bezoekers zien er onder andere de laatste technieken en innovaties op het gebied van robotisering, energie en research en development bij toeleveranciers van industriële bedrijven.



De busreis werd georganiseerd door de Bedrijvenvereniging West, de VBZO, de Hanzehogeschool en de gemeente Leeuwarden. De deelnemers kregen ongeveer vrije tijd om de beurs te bezoeken, maar ze konden ook deelnemen aan een groepsrondleiding om binnen korte tijd veel te weten te komen over R&D of Energie.



Een redacteur van de Groninger Ondernemers Courant reisde mee en maakte een videoverslag.