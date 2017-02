Noord-Nederland wordt 'accelerator' voor blockchain public services

Noord-Nederland nodigt overheidsinstellingen, bedrijven en kennisinstellingen uit om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen met behulp van blockchaintechnologie. Dutchchain, de NOM en Samenwerking Noord starten hiertoe een innovatief hackathon-acceleratieprogramma. Dat meldt Samenwerking Noord , een organisatie van grote instellingen en bedrijven in Noord-Nederland die samenwerken om de arbeidsmarkt voor ICT-medewerkers in Noord-Nederland nog verder te verbeteren.

Joost van Keulen, wethouder van Groningen, kondigde dit gisteren aan tijdens de door Dutchchain georganiseerde Dutch Blockchain Hackathon in Groningen, die geopend werd door Prins Constantijn van Oranje, Special Envoy van Startup Delta.





‘Noord-Nederland hostte de grootste blockchainhackathon van de wereld, heeft grote ambitie in het verbeteren van haar dienstverlening aan inwoners en bedrijven en heeft diverse grote landelijke spelers in de regio. In dit acceleratieprogramma zetten grote dienstverleners de poorten wagenwijd open voor jonge innovatieve bedrijven om samen tot oplossingen en nieuwe diensten te komen. We gaan ondernemerschap ook bij overheidsinstellingen keihard aanjagen en gebruiken daarbij de Dutch Blockchain Hackathon als ultiem innovatie- en acceleratieprogramma'.

Het programma wordt geleid door Dutchchain, de organisator van de Dutch Blockchain Hackathon. De NOM brengt kennis in over ondernemerschap en het ondersteunen van startups. In Samenwerking Noord zijn regionale en landelijke administratie-intensieve organisaties als DUO, Gasunie, RDW, UMCG en verenigd. In het acceleratorprogramma zullen de winnaars van de Dutch Blockchain Hackathon 2017 intensief ondersteund worden bij het doorontwikkelen van hun prototype. Hierdoor kunnen de vragen en maatschappelijke uitdagingen van grote dienstverleners snel worden aangepakt om tot nieuwe en betere dienstverlening te komen.

Vandaag begint het acceleratieprogramma met de winnaars van de Dutch Blockchain Hackathon 2017 in de tracks 'Reinventing Government', gesponsord door ICTU, en 'Identity', gesponsord door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG). ICTU en RVIG zullen als partners bij deze acceleratietrajecten betrokken zijn.