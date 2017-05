Nooit meer zonder telefoon of sleutels de deur uit met de MindMate

De MindMate, die ontwikkeld is met steun van het UMCG, is een klein kastje dat je bij de deur kunt hangen en dat een piepje geeft wanneer een persoon iets niet bij zich heeft. MindMate reageert dan op een chip die aan deze spullen is bevestigd. Dat maakt het ook mogelijk om spullen die je kwijt bent weer terug te vinden.



Langdurig getest

Het innovatieve Nederlandse product werd ontwikkeld door Brain Assist BV, samen met UMACO BV en Lode BV. Volgens ontwikkelaar Huib van der Burg, die MindMate bedacht na persoonlijke ervaringen in de familie met Alzheimer, is het apparaat langdurig getest. Onder meer in een inloophuis voor mensen met dementie. “Maar het is ook gewoon een handig dingetje voor iedereen die wel eens wat vergeet”, voegt hij toe.



Direct gebruiksklaar

De MindMate is direct gebruiksklaar. Je hangt hem op, doet de stekker in het stopcontact, je bevestigt de hangers aan je sleutels, je portemonnee en je telefoon en hij werkt.



Bestellen

Het slimme apparaatje voor een bedrag vanaf 219 euro te bestellen in de shop op de website van Mindmate. Hier is ook een overzicht te vinden van andere verkooppunten. De MindMate is bijvoorbeeld ook te koop bij MediPoint, Stelzorg, CoolBlue, Dementiewinkel.nl, Thuiswonenwinkel.nl, QuoVadis en Thuisleefgids.