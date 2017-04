Nieuwe zonnepanelenfabriek noord-Groningen: 1,2 miljoen per jaar

Groningen is tot nu toe vooral actief op het gebied van áfname - of productie van duurzame energie. Maar tot nu toe is er nog weinig industrie van de grond gekomen voor de productie van onderdelen. Dat gaat veranderen. In Noord-Groningen komt een fabriek die zonnepanelen gaat produceren. Het is de bedoeling dat er maar liefst 1,2 miljoen panelen per jaar de fabriek zullen gaan verlaten, zo meldt Energy Valley in onderstaand persbericht.

Zonneparkontwikkelaar Powerfield uit Dokkum gaat een zonnepanelenfabriek bouwen in Noord-Groningen. De fabriek krijgt een totale productiecapaciteit van 1,2 miljoen panelen per jaar. De start van de bouw staat gepland voor eind dit jaar en de eerste zonnepaneel rolt eind 2018 van de band. Met de bouw van de fabriek is een investering gemoeid van 15 tot 20 miljoen euro.

Powerfield realiseert grondgebonden zonneparken in binnen- en buitenland. Hierbij worden gronden opgekocht of gehuurd en omgezet naar een (tijdelijk) zonnepark. De zonneparken worden voorzien van panelen die uit eigen fabriek komen. De helft van de te produceren panelen is bestemd voor de eigen zonneparken en de andere helft voor de Nederlandse markt. De dagelijkse leiding van de fabriek is in handen van Elwin Ter Horst, die aangesteld is als nieuwe directeur.

Noord-Groningen als logische keuze

De keuze om de zonnepanelenfabriek in Noord-Groningen te vestigen, was een logische keuze. Elwin Ter Horst: “Groningen heeft met onder meer de aanwezigheid van de Eemshaven een goede infrastructuur. Daarnaast zijn de lijnen tussen politiek en het bedrijfsleven kort en de verschillende overheden werken goed mee.”



Groningen heeft als onderdeel van de Energy Valley-regio grote ambities op het vlak van energietransitie, met name voor zonne-energie. Stichting Energy Valley speelt een actieve rol bij het aantrekken van bedrijvigheid in Noord-Nederland. De komst van de fabriek levert veel werkgelegenheid op voor laaggeschoolde werknemers in de regio. Naar verwachting kunnen er 100 tot 150 mensen aan de slag. “Dit is een mooie impuls voor Noord-Nederland en in het bijzonder Noord-Groningen. Het levert flinke werkgelegenheid op in de duurzame energiesector,” aldus directeur Gerrit van Werven van Stichting Energy Valley.

Made in Holland

In de fabriekshal, die tussen de 5.000 en 10.000 m2 groot zal zijn, worden de verschillende onderdelen van de zonnepaneel geassembleerd. In Nederland is er grote vraag naar kwalitatief goede panelen. Door de panelen in Nederland te assembleren, wil Powerfield voorzien in een behoefte aan panelen die ‘Made in Holland’ zijn. Het bedrijf kijkt naar de mogelijkheden om een zonnepark te bouwen naast de locatie, zodat de fabriek in haar eigen energie kan voorzien.