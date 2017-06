Nieuw platform helpt ondernemers aan klanten en opdrachten

Ondernemers die op zoek zijn naar nieuwe klanten of opdrachten of die hun netwerk willen vergroten, kunnen voortaan terecht bij een uniek ondernemersplatform ‘Ikonderneemhet.nl’. Eigenlijk werkt Ikonderneemhet.nl net zoals een bedrijfsverzamelgebouw, maar dan online.

Er zijn uiteenlopende bedrijven en ondernemers gevestigd waar je heel makkelijk even kunt aankloppen en zaken bespreken. De lokale insteek maakt het netwerken en zakendoen laagdrempelig.



Workshops en activiteiten

Het platform wil er ook voor zorgen dat ondernemers elkaar ‘in het echt’ gaan opzoeken. Er is een groot aanbod aan activiteiten en workshops, die worden aangeboden door deelnemende partijen en ondernemers.



Doel van Ikonderneemhet.nl is ondernemers met ambitie online te helpen hun bedrijf te laten groeien en dit meer te verbinden aan de netwerken in de lokale economie. Daarom zijn er naast opdrachten ook ondernemersverenigingen, gemeenten en andere organisaties te vinden die het ondernemerschap willen bevorderen.



Ikonderneemhet.nl werkt zeer efficiënt omdat je veel gerichter contacten in je eigen regio kunt leggen: je weet dan precies met wie je ook echt dat kopje koffie wilt drinken.



Platform

Het platform is te bekijken op www.ikonderneemhet.nl.