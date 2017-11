Nieuw in Groningen: “carsharing” voor nieuwbouwproject Stadswerf

Bewoners van het nieuwbouwproject Stadswerf in de Oosterparkwijk in Groningen hebben niet alleen een nieuwe woning, maar kunnen ook gebruik maken van een nieuw systeem van mobiliteit: Carsharing. De organisatie UrbanLiving heeft dit nieuwe mobiliteitsconcept namelijk samen met BMW Martinistad ontwikkeld voor Groningen. ( Zie foto’s op GIC ) Daarbij wordt gebruik gemaakt van elektrische BMW i3’s.

Carsharing betekent letterlijk het delen van een auto. UrbanLiving stelt voor de bewoners van de Stadswerf meerdere volledig elektrische BMW i3’s beschikbaar voor carsharing. Zo hoeft men geen auto meer in het bezit te hebben om toch gebruik te kunnen maken van alle voordelen van een auto.



Hoe werkt het?



De (toekomstige) bewoners van de Stadswerf, een modern nieuwbouwproject in de Oosterparkwijk in Groningen, krijgen de beschikking over een app op hun smartphone waarmee ze toegang krijgen tot de volledig elektrische deelauto’s. Tegen een kleine vergoeding kan men de auto reserveren en gebruiken wanneer nodig. Het laden van de auto kan onderweg of in de parkeergarage waar speciale parkeerplaatsen zijn gereserveerd voor ‘Stadswerf carsharing’.



De voordelen



Door gebruik te maken van carsharing dragen we bij aan een duurzamere samenleving. Bovendien is carsharing gunstig voor de parkeerruimte in de omgeving, die vaak erg schaars is in stedelijke gebieden. Tot slot is het carsharing concept financieel zeer aantrekkelijk voor haar gebruikers.

Kick-off carsharing en feestelijke lancering



Op maandag 30 oktober heeft de kick-off van carsharing aan de Stadswerf plaats gevonden. De (aanstaande) bewoners van de Stadswerf hebben een toelichting gekregen op carsharing en praktische zaken als het starten en opladen van een elektrische BMW i3. Vanaf dat moment kan men door middel van een pilot een maand lang gratis gebruik maken van Stadswerf Carsharing. Op donderdag 23 november zal carsharing aan de Stadswerf feestelijk worden gelanceerd door wethouder Roeland van der Schaaf en gedeputeerde Nienke Homan.



Toekomst



UrbanLiving en BMW Martinistad willen dit concept de komende jaren meer toepassen in nieuwe vastgoed ontwikkelingen in Groningen. Hierdoor kan de parkeerdruk bij binnenstedelijke ontwikkelingen behoorlijk omlaag. Carsharing vervangt de 2e eigen auto en ook steeds meer de 1e auto. Traditionele parkeernormen kunnen door deze integratie van mobiliteit en vastgoed omlaag, zoals reeds in de randstad gebeurd.