Netwerkbijeenkomst over marktkansen verduurzaming van bedrijventerreinen

Op 8 juni 2017 organiseren Energy Valley, de Gemeente Groningen en EnTranCe een netwerkbijeenkomst voor de New Energy Business Community (NEBC) in de Energy Barn bij energieproeftuin Energy Transition Centre te Groningen. Tijdens de bijeenkomst staat het thema verduurzaming van bedrijventerreinen centraal. Zo wordt u geïnformeerd over interessante ontwikkelingen, welke bottlenecks er bestaan op zowel technisch als juridisch vlak en worden er diverse pitches gegeven door innovatieve ondernemers met een goed idee of juist een vraag.

Tijdens de bijeenkomst is er ruimschoots de mogelijkheid om te netwerken. U ontmoet ondernemers die actief zijn binnen hetzelfde of een aangrenzend werkveld om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken en inspiratie op te doen voor nieuwe business- en technologieontwikkeling.



Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor Noord-Nederlandse ondernemers die direct of indirect actief zijn in de energiesector, die nieuwe producten en diensten ontwikkelen en op de markt willen brengen of willen gebruiken. Ondernemers die zich bezighouden met technologische ontwikkeling rond het thema smart grids en decentrale energie (opwekking, balancering, opslag, vraagsturing) zijn in het bijzonder uitgenodigd!



Waarom?

Het energielandschap zal de komende jaren drastisch gaan veranderen waarbij nieuwe businessmodellen en technologieën een belangrijke rol gaan spelen. Op decentraal niveau liggen vele uitdagingen die een brede doch gedetailleerde aanpak op technologisch en economisch vlak vereisen. Tegelijkertijd bieden deze uitdagingen ook kansen voor Noord Nederlandse ondernemers die een hoog innovatievermogen hebben maar deze niet altijd weten te verwaarden.



U kunt zich aanmelden voor de workshop tot en met 6 juni, via:

https://www.energyvalley.nl/evenementen/netwerkbijeenkomst-new-energy-business-community-marktkansen-verd



Waar en wanneer?

Donderdag 8 juni bij het Energy Transition Centre aan de Zernikelaan 17 in Groningen.