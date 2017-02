‘Meer vrouwen in de ICT? Absoluut! En het begint bij de ouders!’

“Meer vrouwen in de ICT? Ja, natuurlijk! Maar de grote vraag is vervolgens: hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Naar mijn mening begint het antwoord daarop echt bij de ouders." Aan het woord is Marja Doedens, operationeel manager bij het Groningse full service internetbureau Goldmund Wyldebeast & Wunderliebe. "Onlangs kwamen er ouders met een zoontje en een dochter bij een workshop van Startup Kid, ons initiatief om kinderen enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. Ik dacht: ‘Ha, wat leuk! Ook weer een meisje! Maar nee hoor: de jongen mocht blijven, en het meisje zei: ‘ik ga met mama shoppen!’.”

