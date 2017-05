Live crowdfunding event in Groningen: Let’s Fund! (Voor kansrijke starters)

Volgende week donderdag 18 mei aanstaande vindt het eerste live crowdfunding event van Groningen plaats: Let’s Fund! Dit initiatief van de Hanzehogeschool Groningen en InCrowdz wordt georganiseerd in conferentiecentrum De Appel, Zernikeplein 7. Vijf jonge, startende ondernemers presenteren hun bedrijf en toekomstplannen, het publiek investeert ter plekke via hun mobiele telefoon. Aanmelden voor dit evenement kan via www.letsfund.nl .

Live crowdfunding biedt kansrijke starters een persoonlijk en direct contact met hun mogelijke investeerders, nieuwe ambassadeurs en potentiële klanten. De vijf startups zijn beoordeeld als kansrijk en innovatief en hebben nu geld of bijdragen nodig om te groeien. Funden kan groot, klein of ‘in-kind’. Het doel is met een zaal vol investeerders, ondernemers, student-ondernemers, familie en andere geïnteresseerden de ondernemers een stap verder te helpen door het financieren van hun plannen.

De startups

De vijf pitchers hebben elk een heel andere achtergrond. Wouter Bijen en Joost van Berkel presenteren Festimap, een sociaal zoekplatform voor muziekevenementen. Margot Verleg is de oprichter van TrusttheSource en ontwikkelt een app waarmee de betrouwbaarheid van nieuws op social media verbeterd wordt. Rick Bakker zoekt investeerders om een Amerikaanse schoolbus om te toveren tot het winstgevend Broodje Bus. Satys-Fact is een startup die als doel heeft als doel het creëren van beleving waardoor klanten feedback geven (weer) leuk gaan vinden. Ook zien we Eline Tuinman met haar sociale onderneming Straatwijs. Hiermee zorgt ze ervoor dat dak- en thuislozen zo zelfstandig en eenvoudig mogelijk online zelf de hulp kunnen regelen die zij op dat moment nodig hebben.

Let’s Fund! doen we samen

Let’s Fund! wil samen met de betrokken partners het ondernemersklimaat voor starters in Groningen verder laten groeien. Hanzehogeschool Groningen en InCrowdz organiseren het event met onder andere Rijksuniversiteit Groningen, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Rabobank Groningen Stad, Founded in Groningen, EY, Flinck, NDC Mediagroep, MijnAccountant, VBGW en Zernike Campus Groningen.