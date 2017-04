LinkedIn Lab: wie gevonden wil worden, moet zichtbaar zijn

Bewustwording rondom ‘Online Personal Branding’



Tijdens deze workshop worden de deelnemers zich bewust van alle mogelijkheden rondom 'online personal branding'. Ze worden aan het denken gezet door middel van online opdrachten, filmpjes en stellingen over de vraag: wie ben ik als professional?



De deelnemers krijgen tools in handen om zelf aan de slag te gaan. Alle facetten van online personal branding komen aan de orde. Met actuele voorbeelden, casussen en vanuit eigen ervaring laat de organisatie praktische mogelijkheden zien.



Wat levert het op?



Na afloop van het LinkedIn lab zijn de deelnemers zich bewust van alle mogelijkheden en het belang van Online Personal Branding. Ook kunnen ze zowel verbaal als non-verbaal vertellen wie ze als professional zijn, wat ze willen én wat ze kunnen. Daarnaast hebben de deelnemers na die twee avonden een up-to-date LinkedIn profiel, inclusief een professionele foto en weten de deelnemers invloed uit te oefenen en hun netwerk effectief te benutten.



Docenten



Arnold Bouman is partner en consultant bij STORM in Recruitment. Een recruitment bureau dat zich naast werving, selectie en detachering bezighoudt met development. Arnold is gesprekspartner, coach en trainer voor een brede groep professionals en organisaties. Hij weet de juiste en duurzame verbinding te leggen van vraag en aanbod tussen professionals en organisaties. Door zijn rol bij STORM heeft hij goed zicht op de arbeidsmarkt en de daarbij gewenste profilering. Arnold is een verbinder die staat voor transparantie en gezamenlijke ontwikkeling.



Jorinde Kelder MHD is boardroom consultant binnen Wagner Group | Talent & Change. Zij is gesprekspartner op het gebied van het optimaal afstemmen van doelstellingen, ambities en capaciteiten van mensen en organisaties. Zij staat voor een gelijkwaardige relatie tussen werkgever en werknemer, die zich kenmerkt door het besef van ieders verantwoordelijkheid daarbinnen.

Het Linkedin Lab staat op de agenda voor 2 en 16 mei en duurt van 19.00 tot 22.00 uur. Locatie: Wagner Group | OndersteBoven, Groningen