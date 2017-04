Laatste plaatsen: met ITurnIT naar de grootste techbeurs van Europa

Dit jaar staat de Hannover Messe in het teken van de digitalisering van de samenleving: robotica, virtual reality, zelfsturende auto’s en meer. Op uitnodiging van de NOM is ITurnIT aanwezig op het ‘Holland High Tech Nothern Netherlands-plein’. En, zoals Vincent van ITurnIT zegt: “Een bezoek aan de Hannover Messe is dé manier om toekomstige werknemers de toepassing van IT te laten zien en te ervaren, in plaats van alleen maar over IT te praten.”



ITurnIT is een Groningse organisatie die jongeren van 8 tot 18 jaar op een praktische wijze voorbereid op de banen van de toekomst. Banen in de IT en technologie.



Gratis deelname voor negen Groningse gemeenten

Deelname aan de Hannover Messe is gratis voor inwoners van Loppersum, Winsum, Bedum, Ten Boer, Delfzijl, Eemsmond, Slochteren, Appingedam en De Marne. Dat wordt mogelijk gemaakt door een unieke samenwerking tussen ITurnIT, de Economic Board Groningen en de NOM.

Woon je in een andere gemeente/provincie? Dan ben je ook welkom, maar moet je wel een bijdrage van 25 euro per persoon betalen.

Er zijn nog lege plekken in de bussen, dus wil je woensdag nog mee kun je je nog aanmelden via het contactformulier of neem voor meer informatie contact op met robert@iturnit.com.