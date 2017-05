Kinderopvang SKSG wil 700.000 luiers per jaar hergebruiken

De Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) wil een einde maken aan de in haar ogen grote verspilling van luiers, en wil de op haar kinderdagverblijven gebruikte luiers daarom recyclen. De SKSG heeft daartoe een contract gesloten met de organisatie ‘Stopmijnafval’.

De SKSG heeft zeventig locaties voor kinderopvang in en om de stad Groningen. De kinderen op deze verblijven zijn jaarlijks goed voor 700.000 volle luiers. Deze worden tot nu toe verbrand, zonder dat er iets met het afval wordt gedaan, en dat is volgens SKSG, dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, schadelijk voor het milieu.

Daarom is er nu een afspraak gemaakt met Stopmijnafval, die een machine gaat inzetten om de luiers op milieuvriendelijke wijze te verbranden. Daarbij komt restafval vrij, dat vervolgens opnieuw gebruikt kan worden.

De verwachting is dat de nieuwe manier van luierverwerking met de nieuwe machine in 2018 van start kan gaan, aldus een woordvoerder van SKSG.

