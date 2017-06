Camping in achtertuin 'prachtig voor dementerenden'

Medewerkers van een woonzorgcentrum in Hoogezand gaan een kampeerterrein inrichten in de tuin. Deze is speciaal bedoeld om de bewoners herinneringen aan mooie vakantiedagen van vroeger op te laten halen.

Voor de bewoners herleven vroeger tijden, als zij zaterdag 10 juni kampeertentjes in hun achtertuin zien staan. De tuin van woonzorgcentrum De Burcht in Hoogezand is dan namelijk omgetoverd tot een levendig kampeerterrein. Met muziek, cup-cakes, suikerspinnen, soep, pannenkoeken en vertier. Om 10.00 uur opent clustermanager Jan Wilts de ‘camping’.

Het is een initiatief van woonassistenten Ina Buurke en Elly Messchendorp. Vorig jaar ‘kampeerden’ zij voor het eerst in de tuin van De Burcht. ’s Ochtends vroegen zij – gekleed in ochtendjas - aan bewoners of ze bij hen hun tanden mochten poetsen, omdat er geen washok op de camping was.

Bewoners vonden het prachtig en haalden bij het zien van de tentjes in de tuin allerlei herinneringen aan vroeger op.

Omdat het kamperen zo’n succes was en zoveel reacties bij – voornamelijk dementerende – bewoners teweegbracht, besloten Ina en Elly om dit jaar weer hun tentjes op te zetten en het wat grootser aan te pakken.



(Onder: archieffoto, niet van bewoners Hoogezand)