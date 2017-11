Jonge Groninger (19) lanceert online platform voor luxe merkkleding

Wat voor Calvin van Hoek (19) begon als een bijverdienste tijdens de havo, is uitgegroeid tot een vernieuwend, professioneel bedrijf in de mode. Op 1 oktober 2017 liet Calvin, tegenwoordig student aan de Hanzehogeschool, het online platform Luxemerkkleding.nl live gaan. Met zijn platform wil hij exclusieve merk- & designerkleding, schoenen en accessoires op een gebruiksvriendelijke manier van eigenaar laten wisselen.

“Ik maak luxe merkkleding beschikbaar voor iedereen”, aldus Calvin. Zo wil hij bijdragen aan een duurzame samenleving. Daarnaast doneert hij een deel van zijn winst aan een goed doel.

Designerstukken

Merkkleding is een product van waarde. Toch danken mensen deze items vaak al af omdat ze aan iets nieuws toe zijn, terwijl de kleding nog een restwaarde heeft. Een kledingstuk van een designermerk wordt vaak gemaakt van de beste, sterkste en mooiste materialen. Maar zoals seizoenen veranderen, verandert de mens en de mode ook. Wat gisteren nog hip was, kan vandaag nét niet hip genoeg zijn. Zo verdwijnen de mooiste kledingstukken achter in de kast en uiteindelijk in de vuilnisbak. Doodzonde!

Scholier

‘’Op de middelbare school kreeg ik het idee om vraag en aanbod van luxe merkkleding bij elkaar te brengen. Op de Havo ben ik dus al begonnen met het uitruilen en herverkopen van luxe merkkleding. Dit bleek al echt een gat in de markt onder mijn vrienden en schoolgenoten. Tegenwoordig studeer ik commerciële economie op de Hanzehogeschool. Ik ben zelf, net als veel leeftijdgenoten, altijd op zoek naar exclusieve merk- & designerkleding voor een zo laag mogelijke prijs. Luxemerkkleding.nl brengt meer dan 150 merken bij elkaar op één platform. Op deze manier krijgt iedereen toegang tot betaalbare merk- & designerkleding.’’

Gebruiksvriendelijk

Luxemerkkleding.nl is een platform waar verkopers producten kunnen aanbieden die zij niet meer dragen. Door Luxemerkkleding.nl wordt het verhandelen van merkkleding simpeler én goedkoper. Het online platform is volledig ingericht op het aanbod van hedendaagse mode, in het segment van duurdere exclusieve merk- en designerkleding, schoenen en accessoires. Doordat wij ons enkel richten op bepaalde merken, komt de verkoper makkelijker in contact met een koper.

Duurzaam

Luxemerkkleding.nl geeft kleding een tweede, derde of misschien wel vierde kans. Bovendien is exclusieve merk- & designerkleding een investering die zijn waarde niet verliest, maar zelfs kan stijgen vanwege exclusiviteit. Deze kleding, schoenen en accessoires kunnen worden doorgegeven van vriend op vriend, van generatie op generatie en een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving.