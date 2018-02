Jong Gronings reclamebureau genomineerd voor landelijke prijs als ‘’New kid on the block’’

Groningen is een jonge stad met zéer veel creatief talent. Dat blijkt ook uit het feit dat het jonge reclamebureau ‘Brand Creatives’ – vanuit Groningen werkzaam voor klanten door het héle land – is genomineerd voor een landelijke prijs. Vandaag kan men nog stemmen om het Groningse bureau te steunen tegen de landelijke concurrentie. Stemmen kan op de site van fonkonline.nl , bij vraag van de dag: Brand Creatives.

Brand Creatives is al enige Groninger bedrijf genomineerd voor een SAN ACCENT PRIJS, een prijs die in de reclamewereld word uitgereikt binnen verschillende categorieën. Brand is genomineerd in de categorie ‘’New kids on the block’’, een prijs voor het beste nieuwe reclamebureau van Nederland.

‘Wij zitten al bij de laatste 25, waar ik natuurlijk ontzettend trots op ben. Op dit moment is er een stem ronde gaande, de beste drie gaan door naar de laatste negen. Wij liggen goed op schema dus de kans is groot dat wij ook bij die negen zitten. Geweldig natuurlijk, en omdat er eigenlijk niet vaak Groninger bureaus genomineerd worden’, aldus Bennie Bus.

Wat voor prijs?

De SAN geeft met SAN New Kids on the Block verkiezing ruimte aan de nieuwe generatie jonge ‘bureaus’ om zich aan onze achterban – de adverteerders – te presenteren. De winnaar wordt ieder jaar verkozen door de separate SAN NKOTB jury’s.

De Hoofdjury wordt ondersteund tijdens de finale jurering van de 6 Finalisten door een Vakjury bestaande uit ruim 40 SAN juryleden die hiervoor worden geselecteerd uit het jurybestand (220) van de SAN.