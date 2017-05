Jan Terlouw opent UMCG-polikliniek Transplantatiegeneeskunde

Sinds eind 2016 heeft het Groningen Transplantatiecentrum één polikliniek waar alle volwassen patiënten rondom hun transplantatie terecht kunnen. Hier houden de verschillende transplantatieprogramma’s gezamenlijk spreekuur. Patiënten worden niet alleen gezien door de eigen artsen en verpleegkundig specialisten, maar ook door maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten/revalidatie, psychologen, diëtisten, dermatologen en endocrinologen.

Patiënten worden steeds ouder met hun donororgaan, maar kunnen wel te maken krijgen met secundaire gezondheidsproblemen. Denk daarbij aan overgewicht, nieuw ontstane diabetes na transplantatie, botontkalking en huidafwijkingen door langdurig gebruik van immunosuppressiva, maar ook psychische problemen. Door als transplantatieprogramma’s samen te werken kunnen deze problemen ook gezamenlijk benaderd worden en zo zijn er betere resultaten te bereiken.

Het UMC Groningen Transplantatiecentrum is het grootste transplantatiecentrum in Nederland en voert alle vormen van orgaantransplantaties uit, zoals lever, long, nier, hart, pancreas, stamcel en dunne darm en gecombineerde transplantaties. Een aantal orgaantransplantaties verrichtte het UMCG als eerste in Nederland.



Zo voerde het ziekenhuis in 1979 de eerste levertransplantatie uit bij een volwassene en in 1982 bij een kind. Ook voert het sommige transplantaties als enig centrum in Nederland uit, zoals kinderlevertransplantaties. De focus van het transplantatiecentrum is gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen na transplantatie. Door het aanbieden van leefstijlprogramma‘s ondersteunt het transplantatiecentrum patiënten bij gezond ouder worden met een donororgaan.