IT Academy sluit academisch jaar af met college over VR

Op 22 juni vond IT Academy colleges: Virtual Reality plaats. Deze vijfde editie van IT Academy colleges werd georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De aanwezigen, bestaande uit studenten en professionals, werden door VR experts Frans van Hoesel (RUG) en Milan Vogelaar (STARK Learning) meegenomen in de laatste ontwikkelingen en de kansen van Virtual Reality (VR) voor het bedrijfsleven.

Het unieke Reality Center van het CIT was de locatie van dit evenement. De deelnemers werden hier getrakteerd op een grote verscheidenheid aan 3D visualisaties in het Reality Theater. Zo kregen de bezoekers een tour door o.a. Wild Lands Adventure Zoo Emmen, een fabriek en het ommeland van Groningen. Een nog immersievere ervaring beleefden ze in de Reality Cube, waar in kleine groepjes letterlijk in de visualisatie werd getreden.



Parallel hieraan gaf Milan Vogelaar, mede-eigenaar van e-learning bedrijf STARK Learning, een kort college over de ontstaansgeschiedenis van VR en een aantal business cases met betrekking tot toepassingen in het bedrijfsleven. Met een aantal zogenaamde ‘head mounted devices’, oftewel VR brillen, van Samsung, Oculus en HTC, werden de nieuwste applicaties en huidige projecten getoond die gebruikt (kunnen) worden door consumenten, het onderwijs en in het bedrijfsleven. Voor laatstgenoemde doelgroep was er bijvoorbeeld een simulator die gebruikers traint in het onderhouden van windturbines.

Naast deze sessies was er ruim de tijd om te netwerken voor de deelnemers. Ook tijdens de netwerkmomenten presenteerde de gastheer (RUG) haar digitale diensten. Zo liet de Geodienst allerlei visualisaties zien van geografische data en konden de deelnemers een applicatie testen die menselijke anatomie in 3D vertoond.



Deze vijfde editie van IT Academy colleges is de laatste in het academisch jaar 2016-2017. Gezien de grote belangstelling en positieve reacties zal er vanaf september 2017 weer een reeks colleges worden georganiseerd. Op de hoogte blijven? Houd dan de website van de IT Academy Noord-Nederland in de gaten.