IT Academy organiseert leergang om IT’ers bij te spijkeren over Agile  

Tijdens de leergang, waarvoor nog een aantal plekken beschikbaar zijn, krijgen de cursisten een stevige introductie in agile. Ze leren over agile methodes en technieken als Scrum, Kanban, DevOps, Lean Startup en geautomatiseerd testen.



Deze zesdaagse leergang leert je wat agile werken is en hoe je dit toepast in de praktijk. Na afloop van de leergang beschik je over de juiste handvatten om agile toe te passen in je eigen werkomgeving. De leergang is opgezet voor professionals die zich willen verdiepen in agile en de bijbehorende methodes en technieken. Door het volgen van de leergang kunnen ze hun organisatie verder helpen om agile toe te passen, uit te breiden en te verankeren in de organisatie.



De leergang gaat op 18 januari van start en wordt op 1 maart afgesloten. Kerndocent van de leergang is Drs. Jan Salvador van der Ven. Jan is bezig met zijn promotie in architectuur beslissingen in softwareontwikkeling bij de Rijksuniversiteit Groningen waar hij ook les geeft in Requirements Engineering & Software Startups. Daarnaast is hij agile coach / trainer en begeleidt hij (startende) ondernemingen op het gebied van agile. Naast dit werk is hij mede-oprichter van stichting Groningen Programmeert, een initiatief om kinderen op de basisschool te leren programmeren.



Meer informatie over de Leergang Agile is te vinden op de website van de IT Academy. Daar kun je je ook inschrijven voor de leergang.