IT-Academy genomineerd voor Comptubable Awards 2017

De opleiding Data Science is voor de algemene jury van de Comuptable Awards reden om de IT Academy als ICT-opleider van het jaar te nomineren.



Professionals die de kracht van big data willen leren kunnen bij de IT Academy, opgericht in 2014, starten met de opleiding Data Science in Groningen. In maart van dit jaar is deze opleiding voor de derde keer van start gegaan.



De opleiding is toonaangevend voor data science onderwijs in Nederland, dankzij unieke samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Zo wordt het curriculum ontwikkeld en verzorgd door docenten van de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen, aangevuld en versterkt door experts van andere kennisinstellingen en bedrijven. De ontwikkeling van de inhoud is volledig vraaggestuurd vanuit het bedrijfsleven. In maart 2018 start de volgende editie.



Vanaf 4 juli start het stemproces voor de Computable Awards 2017. Publieksstemming bepaalt voor vijftig procent de winnaar. Ook buigen de betrokken juryleden zich over de genomineerden per categorie, een gemiddeld oordeel dat ook voor de helft de winnaar bepaalt.



Op 31 oktober vindt de uitreiking plaats in het Beatrix Theater in Utrecht.



IT Academy Noord-Nederland zet zich in voor een hoogwaardig en gezonde ICT-arbeidsmarkt in Noord-Nederland en opereert vanuit de Zernike Campus in Groningen. Ook vanuit andere regio’s volgen bedrijven en overheden opleidingen bij de IT Academy. De IT Academy is onderdeel van Hanzehogeschool Groningen en wordt mede mogelijk gemaakt door Rijksuniversiteit Groningen, Provincie en Gemeente Groningen en Samenwerking Noord.



