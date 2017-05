College over ‘virtual reality’ voor professionals, ondernemers, studenten en werkzoekenden

IT Academy Noord-Nederland organiseert donderdag 22 juni een college over virtual reality (VR). Dit bijzondere college is bestemd voor professionals, studenten, ondernemers en werkzoekenden. Men kan zich er nu al voor opgeven via bijstaande link . LEES VERDER.

Donderdag 22 juni organiseert de IT Academy in samenwerking met het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een college over virtual reality (VR) voor professionals, studenten en werkzoekenden.



Van 15.00 - 17.00 uur zal VR expert Frans van Hoesel een college geven over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied en de kansen die deze technologie biedt voor het bedrijfsleven. Dit alles vindt plaats in het Reality Center van de RUG, dé plek om VR te ervaren. Aansluitend vindt er een gratis borrel plaats.

Virtual Reality: doorbraak?

De term Virtual Reality (VR) werd precies 30 jaar geleden wereldkundig gemaakt. Virtual Reality brillen bestaan al decennia, maar pas sinds de lancering van de Oculus Rift lijkt deze technologie de stap naar de mainstream te hebben gemaakt. Waar VR in 2014-2015, na jaren van hoge verwachtingen, op Gartner's Hype Cycle nog gecategoriseerd werd als een technologie in de zogenaamde Trough of Disillusionment (afnemende interesse door resultaten die niet voldoen aan de verwachtingen van o.a. early adopters) was 2016 het jaar van de Slope of Enlightenment.



Met andere woorden: een tijdperk met een groeiend aantal applicaties van VR ten gunste van het bedrijfsleven, lanceringen van tweede en derde generatie producten en een toename in investeringen in pilots.

Wat betekent dit voor het bedrijfsleven in Noord-Nederland? Van welke best practices kunnen organisaties die met VR aan de slag willen nu al iets leren? Met deze VR editie van IT Academy colleges hopen de organisatoren in Noord-Nederland te helpen bij het vinden van antwoorden op deze vragen.