Innovatie Persprijs voor Groningse studenten journalistiek

‘Prik - hoor het eens van een ander!’. Dat is de naam van een nieuw concept waarmee vier studenten journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen vrijdagmiddag de noordelijke innovatie persprijs 2017 hebben gewonnen. De studenten bedachten een nieuwe manier om in te spelen op de vele reacties die soms verschijnen onder nieuwsberichten op websites en op Facebook. Ze bedachten daarvoor de app ‘prik’, die ordening brengt in de vele reacties, en op zo’n manier dat iedereen wordt uitgenodigd om ook deel te nemen aan de vele discussies die vaak op internet en Facebook ontstaan naar aanleiding van nieuws.