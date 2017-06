Informatieavond Hanzehogeschool Professionals en Bedrijven op 15 juni

De Hanzehogeschool organiseert op 15 juni een informatieavond over zijn uitgebreide mogelijkheden tot flexibel deeltijdonderwijs. Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven helpt om de kennis en vaardigheden te realiseren die cruciaal zijn voor werk en carrière. Nu en in de toekomst.

De maatschappij verandert sterk. Wie bij wil blijven of voorop wil lopen in zijn of haar loopbaan, zal steeds nieuwe vaardigheden, talenten en competenties moeten blijven ontwikkelen.

De Hanzehogeschool is dé aanbieder van flexibel deeltijdonderwijs in het Noorden. De opleidingen (master, hbo of post-hbo) en cursussen zijn sterk praktijkgericht en het slagingspercentage ligt twee keer hoger dan dat van vergelijkbare opleiders voor werkenden in Nederland.

Flexibiliteit en maatwerk

“Uw ontwikkelvraag is ons startpunt; het antwoord erop vullen we samen met u in”, aldus de Hanzehogeschool. “Volg een volledige opleiding of kies alleen de modules die het beste aansluiten op uw vaardigheden, interesses en behoeften. Studeer in het tempo dat u het beste uitkomt. Zo kunt u niet alleen vol overtuiging aan uw opleiding beginnen, maar deze ook met net zoveel plezier afronden.”