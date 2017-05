'Iedereen moet straks kunnen meedraaien in de digitale economie'

Hoe bereiden we onze jeugd zo goed mogelijk voor op de digitale toekomst? Met die vraag in zijn achterhoofd fietst Digital Office-lid Bob Voorneveld dagelijks door Groningen. Hij is vrijwel constant onderweg van en naar partijen die hier op het gebied van educatie een belangrijke rol in kunnen spelen. “Hoe die toekomst eruit gaat zien, is amper te voorspellen. Maar dat betekent niet dat je nu nog niks kunt doen om ervoor te zorgen dat je straks zo goed mogelijk bent voorbereid. En dat begint al bij de jongste jeugd”, zo zegt hij in een interview op de site van Samenwerking Noord.

Sinds kort is Bob Voorneveld in dienst bij onderwijsorganisatie O2G2, de koepelorganisatie voor het openbaar basisonderwijs in Groningen-stad. “Ik fungeer als een soort intermediair tussen het onderwijs en de digitale economie. Mijn meest concrete opdracht is de ontwikkeling van een lesprogramma voor digitale geletterdheid. Hoe kunnen we kinderen voorbereiden op een toekomst waarin vrijwel alles om hen heen in constante verandering is? Ik probeer bij zoveel mogelijk bedrijven en organisaties te kijken hoe zij daar over denken en wat ze kunnen bijdragen. Vervolgens is het vooral een zaak van partijen bij elkaar brengen.”

