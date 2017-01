Huis van Morgen gaat nieuwe hulptechnieken ontwikkelen en demonstreren

Het Huis van Morgen wordt ontwikkeld onder de vlag van Build In Groningen (BuildInG): een innovatiecentrum voor aardbevingsbestendig en innovatief bouwen. Onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven gaan ervoor zorgen dat er in Noord-Nederland innovatievere en goedkopere oplossingen worden bedacht voor een veilige en comfortabele woonomgeving.



De focus gaat nu ook op oudere mensen, omdat die vaak hulpmiddelen nodig hebben om langer thuis te wonen. Veel van hen kunnen niet in een verzorgingshuis terecht. Volgens de gemeente Groningen weet men vaak niet dat het ook een stukje eigen verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat je langer thuis kunt blijven wonen.



De gemeente gaat alle 67-plussers in Groningen uitnodigen voor informatiemarkten om te zien welke hulpmiddelen al bestaan. Uiteindelijk kunnen ze ook bij het Huis van Morgen terecht om zich te informeren over de hulpmiddelen en hun huis tijdig aan te passen.



De gemeente werkt verder aan een plan voor een ‘blijverslening’, waardoor er financieel minder belemmeringen zijn.