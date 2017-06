Hoogste windturbine op het land in Nederland in Eemshaven volgende week in gebruik

De turbine heeft een ashoogte van 132 meter en een rotordiameter van 136 meter, waardoor de tiphoogte de 200 meter aantikt. Hiermee is het de hoogste windturbine op land in Nederland. De nieuwste Lagerwey turbine heeft het grootste bereik op land. Waar andere platforms geschikt zijn tot een gemiddelde windsnelheid van 7,5 meter per seconde, kan deze turbine een gemiddelde windsnelheid tot 8,5 m/sec aan. Hierdoor dalen de kosten per opgewekte kWh. De Lagerwey turbine zal energie opwekken voor ruim 5.000 huishoudens.

Flexibel in de wind

De L136 van Lagerwey is uitermate geschikt voor de Eemshaven want de turbine is ontworpen voor locaties met hoge turbulentie en grote verschillen in de verticale windlagen (het verschil in windsnelheid op het hoogste en laagste tippunt). Dit verschijnsel speelt met name op locaties in het binnenland en in gebieden met veel bebouwing, zoals de Eemshaven, of bebossing.



