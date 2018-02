Hightech drone gaat kilometerslange stoomleiding in Delfzijl inspecteren

De 2800 meter lange stoomleiding ligt tussen energiecentrale Eneco Bio Golden Raand en Akzo Nobel. De inspecties worden uitgevoerd door ENGIE, Eyefly en Vliegend.nl.



Wat is er uniek aan deze inspectie?

Groningen Seaports had de leiding al eerder met een drone willen inspecteren, maar dat is lastig omdat er veel industriële bedrijven zijn met allemaal hun eigen regels. Ook was de techniek nog niet zo ver om een goede inspectie uit te voeren. Nu zijn de drones goed genoeg en hebben ook alle bedrijven toestemming gegeven.​



Waarom een inspectie met een drone?

Voordeel aan een drone inspectie is dat er nu niet meer lopend steekproeven hoeven te worden genomen. De hele leiding wordt bekeken. Ook kan ENGIE de hele leiding in kaart brengen en jaarlijks te kijken of de leiding is verzakt of aangetast door corrosie.



Hoe wordt er gevlogen?

De vluchten zullen uitgevoerd worden vanaf de dijk langs alle terreinen. De drone zal de zijkant en bovenzijde van de stoomleiding in beeld brengen. Er worden twee á drie vlieglijnen over de gehele lengte gevlogen, zodat er honderden foto’s beschikbaar zijn.



Wat is de oorsprong van deze gezamenlijke stoomleiding?

De stoomleiding is door Groningen Seaports aangelegd om het al beschikbare stoom van de groene energiecentrale te verplaatsen naar AkzoNobel die het goed kan gebruiken. Met de leiding wordt flink wat CO2 bespaard.