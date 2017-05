Hanzehogeschool Groningen wordt steeds internationaler

Erasmus+programma

De Hanzehogeschool Groningen heeft in het kader van het Erasmus+ programma voor het studiejaar 2017/2018 een totaalbudget van € 1.282.131, -- toegekend gekregen. De hogeschool participeert al sinds 1987 met succes in het Erasmus+ programma van de Europese Commissie, dat bedoeld is om de mobiliteit van studenten, docenten en andere medewerkers in het hoger onderwijs te stimuleren. Met bovengenoemd budget kan de hogeschool aan ca. 600 studenten beurzen toekennen voor een studie- of stageperiode in het buitenland. Daarnaast kunnen ongeveer 90 medewerkers een beurs krijgen om in het buitenland te gaan lesgeven, onderzoek te doen of een training te volgen.



Opvallend is dat ongeveer de helft van het totaalbudget bestemd is voor het toekennen van beurzen aan studenten die stage gaan lopen in een bedrijf of organisatie. De Europese Commissie stimuleert hiermee een goede voorbereiding van studenten op de toekomstige Europese arbeidsmarkt.



Het Erasmus+ programma biedt daarnaast ook selectieve mogelijkheden voor het financieren van mobiliteit met een aantal landen buiten Europa. De Hanzehogeschool heeft inmiddels subsidies verworven voor de uitwisseling van studenten en staf met instellingen in Rusland, Oeganda, en Bosnië & Herzegovina.



Nationale Studenten Enquête

Uit de Nationale Studenten Enquête 2017 (NSE) blijkt dat Hanzestudenten zeer tevreden zijn over de aandacht voor internationalisering binnen hun onderwijsinstelling. Hiermee heeft de hogeschool zelfs de hoogste studenttevredenheid in het land. De studenten zijn blij met de vele mogelijkheden die de hogeschool biedt voor studeren of stage in het buitenland. Ook zijn studenten zeer te spreken over de mate waarin de Hanzehogeschool in het studieprogramma aandacht besteedt aan internationale aspecten.