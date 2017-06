Hanzehogeschool Groningen installeert nieuwe lector Biobased Chemie

Donderdagmiddag 29 juni is op de Hanzehogeschool Groningen de officiële lectorinstallatie van dr. A. Heeres. Dr. André Heeres wordt door drs. H.J. Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur, geïnstalleerd als nieuwe lector Biobased Chemie. Voorafgaand aan de lectorinstallatie is de kick-off van het Kenniscentrum Biobased Economy.

André Heeres werkt binnen zijn onderzoekslijn aan de (bio)chemische modificaties van biomassastromen. Biomassa kan als grondstof dienen voor groene chemie, bioplastics of zelfs voor medische toepassingen. Twee thema’s staan centraal binnen zijn onderzoekslijn. De eerste is om met chemie biomassastromen meer waarde te geven. De tweede is om te onderzoeken hoe de transitie naar een meer duurzame economie in Noord-Nederland bewerkstelligd kan worden. De chemische omzettingen worden bij voorkeur uitgevoerd met (behulp van) duurzame methodes.

Bekijk hier een korte video impressie over het (onderzoeks)werk van André Heeres.

Lector dr. André Heeres

André Heeres is lector Biobased Chemie bij de Hanzehogeschool Groningen. Hij studeerde chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is daar ook gepromoveerd (1998, RUG/NIKO-TNO) op de ontwikkeling van nieuwe zetmeelderivaten. André vervolgde zijn loopbaan bij TNO Voeding. In 2001 keerde hij terug naar het Noorden waar hij als chemicus/projectmanager aan de slag ging bij Biomade Groningen en later als managing director bij Selact (2003). Sinds 2005 is André in dienst bij het Groningse bedrijf Syncom, die de onderzoekslijn financiert.

Kick-off kenniscentrum biobased economy

Voorafgaand aan de lectorinstallatie is de kick-off van het kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool Groningen. De kick-off en de lectorinstallatie vinden plaats in de Energy Barn (Zernikelaan 17) op het terrein van EnTranCe, de energieproeftuin van de Hanzehogeschool Groningen en Energy Academy Europe.