Hanzehogeschool: dinsdag congres over 'Slim produceren in het MKB' Health Hub Roden

Komende dinsdag ( 7 februari) organiseert de Hanzehogeschool Groningen een bijeenkomst over duurzaamheid, in combinatie met procesverbetering voor MKB productiebedrijven in de regio. “Hoe kun je als bedrijf je werknemers betrekken bij procesverbeteringen? Hoe koppel je leaninitiatieven aan duurzaamheid?”, zijn enkele van de actuele vraagstukken voor het midden- en kleinbedrijf die aan de orde komen tijdens het congres 'Slim produceren in het MKB' op dinsdag 7 februari in de Health Hub Roden.