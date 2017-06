Grote interactieve lichtwand voor patiëntjes Beatrix Kinderziekenhuis

Het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen, onderdeel van het UMCG, krijgt een grote interactieve lichtwand waarop kinderen met behulp van bewegingssensoren lichtshows kunnen geven. De installatie bestaat uit een wand van 8 bij 5 meter, waarop 2000 lampjes worden gespannen. Door te bewegen kunnen kinderen de lampjes in verschillende patronen laten branden.

Met zijn 40 vierkante meter is de lichtwand, die in de patio voor de ingang van het kinderziekenhuis komt te hangen, de grootste in zijn soort. De installatie, met zijn oppervlakte van veertig vierkante meter de grootste in zijn soort, wordt aangeboden door het Groningse webtechnologieburo Goldmund, Wyldebeast & Wunderliebe in het kader van 125 jaar kindergeneeskunde in de stad.

Het project maakt deel uit van een fondsenwervingscampagne van de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. Iedereen kan voor vijf euro een lampje adopteren. Het geld dat hiermee wordt ingezameld wordt gebruikt voor projecten om het verblijf van kinderen (en hun ouders) in het ziekenhuis te veraangenamen.