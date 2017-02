Grootschalige inkoop van isolatie in provincie Groningen

Ook bewoners die geen brief hebben ontvangen kunnen zich inschrijven voor de actie. Deze tijdelijke actie is opgezet om het voor inwoners van de provincie Groningen makkelijk en nog aantrekkelijker te maken om over te gaan tot isoleren van de woning.

De actie is een initiatief van het Energieloket Groningen en biedt volop kansen voor het lokale MKB. Na een veiling op basis van het totaal aantal inschrijvingen ontvangen de deelnemers een vrijblijvende offerte op maat. Inschrijven kan tot en met 28 februari 2017 op www.energieloket-groningen.nl. Deze actie is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de provincie Groningen.

Isoleren

3 van de 4 woningen in Nederland zijn nog niet goed geïsoleerd. Dat is een gemiste kans voor comfortabel wonen, een lagere energierekening en het klimaat. Een eengezinswoning zonder isolatie verliest veel warmte via de ramen, gevel, het dak en de vloer en verbruikt per jaar maar liefst 3300 m3 gas voor verwarming. Een vergelijkbaar goed geïsoleerd huis heeft maar 600 m3 gas nodig voor verwarming. Dat scheelt 1700 euro per jaar. (bron: Milieucentraal)

Hoe werkt het



Door de vraag naar isolatie binnen de provincie Groningen te bundelen kan er scherper worden ingekocht. De gebundelde vraag wordt vervolgens op de markt aangeboden. Gekwalificeerde bedrijven bieden op de gebundelde vraag waarna een notaris de winnende biedingen selecteert. Deelnemende leveranciers voldoen aan strenge voorwaarden, waardoor kwaliteit, service en garantie gewaarborgd worden. Na deze veiling ontvangen deelnemers een vrijblijvende offerte. Dit zorgt voor een flinke kostenbesparing bij woningeigenaren.