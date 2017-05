Groot energiedebat in Tuinwijk, met Grunneger Power en gedeputeerde Nienke Homan

Samen met Buurkracht organiseren bewoners van de Tuinwijk volgende week dinsdagavond 16 mei een informatieavond over energie mét een heus energiedebat. Aanwezigen zijn Nienke Homan (GroenLinks) , gedeputeerde van de provincie Groningen; Steven Volkers , directeur van Grunneger Power en Sabine Koebrugge , fractievoorzitter van de VVD Groningen. Zij komen met bewoners meepraten over wat zij kunnen doen aan de energietransitie, maar ook wat de plannen zijn van de overheid. Iedereen kan vragen stellen en meepraten.

Nienke Homan is gedeputeerde in de Provincie Groningen en is verantwoordelijk voor de Energietransitie. Ze houdt zich onder andere bezig met het energieneutraal maken van dorpen en wijken. Grunneger Power is de energiecoöperatie uit Groningen, zij werkten eerder al mee in de Tuinwijk aan de projecten met zonnepanelen.

De avond begint met een Informatiemarkt over energie besparen en opwekken. Er is informatie over zonnepanelen, zonneboilers, isoleren van je woning en er zijn leuke pakketten van Buurkracht met bijvoorbeeld een bespaarkalender, stickers en informatieboekjes. Ook installateurs worden uitgenodigd en mensen van Grunneger Power zullen aanwezig zijn om bewoners van goede informatie te voorzien. Uiteraard zullen ook bewoners zelf hun ervaringen met (en kennis over) besparen en zonnepanelen delen! De tweede helft van de avond volgt een Energiedebat over bewoners kunnen doen aan de energietransitie. De avond wordt afgesloten met een muzikaal optreden door Bert Hadders.

De organisatoren geven aan dat de avond ook een leuke gelegenheid is om wat buren te ontmoeten in de Tuinwijk, en nodigen iedereen van harte uit om vooral even een kop koffie, thee of een biertje te komen drinken.

Programma:

19.00 inloop en informatiemarkt over energie besparen en zelf opwekken

20.30 start energiedebat met Nienke Homan, Steven Volkers en Sabine Koebrugge

21.30 muzikaal optreden Bert Hadders

Iedereen is welkom om langs te komen. De avond vindt plaats op dinsdag 16 mei in Buurtcentrum TuinPad, Bessemoerstraat 4.