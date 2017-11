Groningse startup strijdt met draagbaar infuus mee om een prijs van 75.000 euro

Het idee van een draagbaar infuus is ontstaan uit de gedachte dat patiënten meer moeten bewegen tijdens hun ziekenhuisopname. Beweging is één van de belangrijkste factoren voor een snel herstel na bijvoorbeeld een operatie. Hoe meer patiënten bewegen, hoe eerder zij weer uit het ziekenhuis kunnen én hoe kleiner de kans dat ze weer terug hoeven te komen.

Het draagbare infuus neemt zowel de fysieke als de emotionele belemmeringen weg om uit bed te komen. Patiënten kunnen met het draagbare infuus gemakkelijker traplopen, drempels over en naar buiten gaan, maar voelen zich ook minder patiënt, omdat ze niet altijd een infuuspaal hoeven mee te slepen. Het draagbare infuus van IVWear kan patiënten wereldwijd het ziekenhuisbed uit krijgen.

Het begon allemaal in februari van dit jaar. Bart Verkerke (Hoogleraar Biomedische Productontwikkeling bij het UMCG) liep rond met het idee voor een draagbaar infuus. Via een cursus van het University of Groningen Centre of Entrepreneurship kwam dit idee bij Max (arts-onderzoeker) en Melcher (rechtenstudent) terecht. Zij zagen veel potentie in een draagbaar infuus. Bart Verkerke bracht hen in contact met Niels (student biomedische technologie). Niels’ oom had enige jaren daarvoor lang in het ziekenhuis gelegen en Niels wist dat zijn oom veel hinder had ondervonden van de infuuspaal tijdens zijn vele langdurige ziekenhuisverblijven. Een zeer gemotiveerd team was geboren.

Acht maanden later werken zij bijna fulltime aan dit project en hebben ze flinke stappen gezet. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen hebben ze een aanvraag gedaan voor een octrooi en ze gaan hun eerste prototype binnenkort testen in het UMCG.

Het winnen van deze prijs zou een enorme stap betekenen voor de ontwikkeling van het draagbare infuus. Het herhalende proces van bouwen en testen is tijdrovend en duur. Het winnen van zo’n geldbedrag betekent een flinke versnelling van dit proces. Iedereen met een e-mailadres kan via www.zonmw.nl/stemnu stemmen voor “IVWear maakt infusen draagbaar”.

De winnaar wordt 23 november bekend gemaakt.