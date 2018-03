Groningen gaat digitaal stemmen tellen tijdens referendum WIV

In vijf Groningse stembureaus zullen de uitgebrachte stemmen niet alleen met de hand, maar ook met de nieuwe applicatie geteld worden. In deze proef schaduwt de gemeente alleen het stemmen; het echte stemmen gebeurt nog gewoon op papier.



Met de proef wil de gemeente onderzoeken of nieuwe technologieën de betrouwbaarheid van het stemproces kunnen vergroten. Groot voordeel is dat menselijke fouten of fraude kunnen worden uitgesloten.