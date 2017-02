Groningse Pezy Group wint prestigieuze Innovatie Award

Het Braster-apparaat werd door het publiek tot winnaar verkozen om de enorme potentie. Door het product als aanvulling op conventionele onderzoeken te gebruiken, vergroot het de kans om borstkanker in een vroegtijdig stadium te detecteren. Daarnaast werd ook het ontwerpproces ervan geprezen: de Braster ging binnen twaalf maanden van designschets tot marktintroductie, zeer snel voor een dergelijk complex product. Met de Braster self-tester kunnen vrouwen in eigen huis een thermisch beeld van de borst maken. Dit beeld wordt vervolgens in het medische centrum van Braster in Polen geanalyseerd. Een app begeleidt de gebruiker in het zelfonderzoek en via een online platform kan de voortgang en interpretatie van de resultaten worden bijgehouden.

De techniek is ontdekt door wetenschappers van het in 2008 opgerichte Poolse bedrijf Braster. Na vele onderzoeken en toepassing van de techniek in apparaten voor professioneel gebruik, besloot het bedrijf zich toe te gaan leggen op de consumentenmarkt. Na toekenning van een grote Europese subsidie begon de zoektocht naar een ontwikkelpartner om het product te ontwikkelen en produceerbaar te maken.



Toen deze partner in Polen niet gevonden kon worden, werd de Pezy Group aanbevolen en in december 2015 was de samenwerking een feit. Het grootste deel van de ontwikkeling vond plaats in de Groningse vestiging van Pezy, dat tegenwoordig ook kantoren heeft in Eindhoven, Amsterdam, Houten en Singapore.



De Braster self-tester kwam in oktober 2016 op de Poolse markt. In 2017 zal de rest van Europa volgen.