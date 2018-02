Groningse ondernemers naar grootste industriële beurs van Europa: de Hannover Messe

Groningse ondernemers krijgen een unieke kans om dinsdag 24 april een dag mee te gaan naar de Hannover Messe, één van de meest toonaangevende industriële beurzen ter wereld. Bedrijvenverenigingen WEST, VBNO, VBZO, Hanzehogeschool Groningen en gemeente Groningen nodigen ondernemers van harte uit voor een zeer inspirerende reis, waarvoor men zich onder meer kan opgeven via de website van de VBZO .

Kennismaken met de toekomst en contacten leggen met nieuwe collega-ondernemers, de Hanzehogeschool en Economische Zaken. Met dit in gedachten wordt een dagexcursie georganiseerd naar de Hannover Messe voor ondernemers, studenten, docenten, overheden en andere 'curious minds' en 'change makers'. Laat je informeren over de allernieuwste trends in de markt. Ontdek de meest interessante innovaties uit de industriële sector en maak gebruik van de gelegenheid om te netwerken.

250.000 bezoekers

Met circa 6.500 internationale exposanten en zo’n 250.000 bezoekers is de Hannover Messe één van de meest toonaangevende industriële beurzen ter wereld. De beurs wordt beschouwd als een belangrijk platform voor veel bedrijven en organisaties. Je kunt je tijdens het bezoek richten op meerdere deelthema's van de Hannover Messe. Zo kun je deelnemen aan een rondleiding langs verschillende hotshots vanuit Noord-Nederland en andere Nederlandse regio's.

Meer informatie en opgave:

http://www.vbzo.nl/nl/laatste-nieuws/detail/210/uitnodiging-dagreis-hannover-messe-op-24-april